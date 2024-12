Itália destina 13 milhões de euros à energia da Ucrânia

ROMA, 31 DEZ (ANSA) – A Itália destinou 13 milhões de euros ao Fundo de Apoio à Energia da Ucrânia, em um momento “em que os ataques à infraestrutura energética ucraniana se intensificam” na guerra contra a Rússia.

A informação foi divulgada nesta terça-feira (31) pela Farnesina, sob instruções do vice-premiê e ministro das Relações Exteriores do “belpaese”, Antonio Tajani.

Em comunicado, o governo italiano destaca que “esta decisão representa um passo significativo nos esforços para restaurar os sistemas energéticos danificados pelo conflito”.

A contribuição da Itália, uma das mais significativas de um único país, ajudará a estabilizar o fornecimento de eletricidade a milhões de ucranianos afetados pela guerra.

“Com esta contribuição, a Itália confirma o seu apoio contínuo à resiliência do setor energético do país, também tendo em vista a Conferência sobre a Reconstrução da Ucrânia, que será realizada em Roma no próximo mês de julho”, acrescenta a nota.

De acordo com a Farnesina, “o compromisso da Itália de contribuir surge em um momento crucial” e também reconhece a capacidade do fundo de adquirir facilmente o equipamento que o país necessita desesperadamente para restaurar o fornecimento de energia”.

Durante 2024, mesmo antes da última onda de ataques, o setor energético da Ucrânia sofreu danos significativos. “A doação da Itália é uma prova da solidariedade global e destaca a importância indiscutível do fundo na prestação de assistência oportuna e eficaz ao setor energético ucraniano”, concluiu o texto. (ANSA).