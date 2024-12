Itália desmantela grupo que promovia organizações terroristas

BOLONHA, 24 DEZ (ANSA) – A polícia italiana prendeu preventivamente nesta terça-feira (24) em diferentes cidades do país pelo menos cinco pessoas suspeitas de fazerem parte de um grupo que promovia organizações terroristas.

De acordo com os carabineiros, os mandados de prisão preventiva foram cumpridos em Bolonha, Milão, Monfalcone e Perugia. Todos os detidos destacavam as ações da Al Qaeda e do Estado Islâmico.

Os envolvidos possuem menos de 30 anos, além de um deles ser menor de idade. Os investigadores apontaram que o grupo não frequentava mesquitas ou locais de oração.

Os agentes apreenderam computadores e outros dispositivos eletrônicos que ajudarão a compreender quais as ligações os jovens tinham com os grupos terroristas.

As autoridades suspeitam que a organização de inspiração jihadista “Da’Wa Italia” era liderada por uma mulher que vive em Bolonha, no norte do país. A jovem teria se radicalizado durante a pandemia de Covid-19. (ANSA).