Itália desmantela célula ligada a autor de ataque em Paris

ROMA, 7 JUN (ANSA) – A polícia italiana deflagrou nesta terça-feira (7) uma operação antiterrorista e desmantelou uma célula de cidadãos paquistaneses que operava na Itália e em outros países europeus e estava ligada ao autor de um ataque registrado em Paris, em 2020.

Segundo as autoridades, os criminosos têm conexão com uma rede mais ampla chamada “Grupo Gabar”, ligada a Hassan Zaher Mahmoud, paquistanês de 27 anos que, em 25 de setembro de 2020, atacou a antiga sede do jornal satírico Charlie Hebdo em Paris, ferindo duas pessoas.





A operação foi coordenada pela Procuradoria de Gênova em conjunto com a Direção Distrital de Antimáfia e Antiterrorista (DDA), além da colaboração dos gabinetes antiterroristas de Espanha e França, liderados pelo Centro Europeu de Luta contra o Terrorismo (ECTC) da Europol.

A polícia italiana cumpriu 14 mandados de prisão contra os acusados “de associação ao terrorismo internacional”. De acordo com o inquérito, o líder da célula paquistanesa havia obtido o status de refugiado na Itália em 2015.

“As investigações permitiram revelar a existência e funcionamento, em várias províncias italianas e em alguns países europeus, de uma célula terrorista que pode ser atribuída a um grupo maior de jovens paquistaneses, autodenominado ‘Grupo Gabar’, todos eles contatos diretos do terrorista de Charlie Hebdo”, explicaram as autoridades.

Para Diego Parente, chefe da Polícia Central de Prevenção, “esta é uma das operações contra o radicalismo islâmico mais importantes da Itália”, porque “há uma dimensão Europeia”.

O inquérito apurou que dois meses antes do ataque na antiga sede do jornal satírico em Paris, alguns dos detidos hoje na Itália tiraram uma foto debaixo da Torre Eiffel junto com Mahmoud e a publicaram nas redes sociais com a legenda “tenha um pouco de paciência… nos vemos nos campos de batalha”.

Recentemente, a polícia espanhola prendeu cinco paquistaneses por supostamente exaltarem os autores de ataques jihadistas na França. (ANSA)