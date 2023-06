Itália desenvolverá protótipo de avião hipersônico da ESA

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 21/06/2023 - 12:33 Compartilhe

ROMA, 21 JUN (ANSA) – A Itália ficará responsável pelo desenvolvimento do protótipo do projeto Hexa-Fly, da Agência Espacial Europeia (ESA), que consiste em uma aeronave civil hipersônica.

A empresa italiana Marotta, em colaboração com a SolidWorld e a Vection Technologies, iniciará a construção do moderno veículo civil aéreo a partir de 2024. O primeiro voo teste, no entanto, está previsto para 2026.

“Os meios de transporte hipersônicos representam o futuro do setor de transporte comercial em voos longos”, disse o presidente da SolidWorld, Roberto Rizzo.

Capaz de voar oito vezes mais rápido que a velocidade do som e ir de Roma a Nova York em somente duas horas, a aeronave também é resistente a altíssimas temperaturas.

Diversos países já iniciaram investimentos em projetos de aviões hipersônicos, mas ainda não começaram a produzir resultados concretos.

“Graças a esta sinergia entre as empresas, a ESA pode experimentar essas aeronaves para o transporte civil, tendo espaço no meio de China e Estados Unidos, que até agora estão mais avançados nesta área”, disse Rizzo.

O chefe da SolidWorld acrescentou que a “excelência italiana desempenhou um papel fundamental na criação do sistema de simulação no metaverso da aeronave para acelerar o processo de prototipagem”. (ANSA).

