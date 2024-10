Itália descobre organização que rouba e vende dados confidenciai

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 26/10/2024 - 14:01 Para compartilhar:

MILÃO, 26 OUT (ANSA) – As autoridades italianas anunciaram neste sábado (26) a descoberta de uma organização responsável por roubar informações confidenciais de bancos de dados “estratégicos” de cidadãos, políticos, jornalistas ou celebridades e depois as vender.

Segundo as fontes judiciais, o inquérito levou à prisão de seis pessoas, que devem responder pelos crimes de associação criminosa, acesso ilegal a sistemas informáticos, corrupção e revelação de segredos.

O caso gira em torno da agência de investigação privada ‘Equalize’, de propriedade de Enrico Pazzali, presidente da fundação Fiera Milano, e administrada pelo inspetor de polícia aposentado Carmine Gallo, ambos entre os acusados.

Entre os investigados também estão diversos policiais, alguns ainda em serviço, técnicos de informática “altamente especializados” e hackers, além de Leonardo Maria Del Vecchio, um dos filhos do proprietário da Luxottica – renomada fabricante de óculos – , e do banqueiro Matteo Arpe. Ex-funcionários da empresa de investigação Skp de Milão também estão envolvidos.

Para o procurador nacional antimáfia, Giovanni Melillo, a investigação sobre este “caso alarmante” permite “ligar alguns pontos e compreender melhor este gigantesco mercado de informação confidencial com uma dimensão empreendedora na aquisição” dos dados.

De acordo com ele, “a frente mais importante parece ser o mundo da economia e do empreendedorismo”. Neste momento não há emergências significativas que dizem respeito à política.

O “modus operandi” da organização consistia em relatórios encomendados com dados roubados, aos quais acessavam com a colaboração de funcionários credenciados, e “em alguns casos” essas informações acabavam nos meios de comunicação social.

A suposta associação criminosa teria retirado informações sobre contas correntes, antecedentes criminais, fiscais, de saúde e outros dados de bases de dados estratégicas nacionais, atendendo mediante comissão e pagamento.

Segundo as autoridades italianas, os “clientes” eram escritórios de advogados e “importantes empresas na Itália e no exterior”.

Entre as pessoas “espionadas” está Paolo Scaroni, antigo CEO da ENI e presidente do Milan.

Após a revelação do caso, o ministro da Justiça da Itália, Carlo Nordio, declarou que os hackers estão cada vez mais à frente da polícia e as leis devem ser alinhadas e atualizadas para melhor combatê-los.

“Os bandidos estão cada vez mais à frente dos próprios Estados, eles até conseguiram hackear o Kremlin, devemos ativar esforços alinhar a legislação atual, mas também usar a imaginação porque temos de prever o que os bandidos poderão fazer”, afirmou.

Nos últimos meses, surgiram vários casos semelhantes na Itália, sendo o mais recente o de um tenente da Guarda de Finanças, Pasquale Striano, acusado de obter muitos dados “sensíveis” entre 2019 e 2020 de celebridades e políticos.

A própria primeira-ministra, Giorgia Meloni, foi afetada por estes crimes depois de um funcionário do banco Intesa Sanpaolo, o maior do país, ter acessado às suas contas correntes e às dos seus familiares. (ANSA).