Itália demonstra preocupação com situação em Hong Kong

ROMA, 29 MAI (ANSA) – O ministro das Relações Exteriores da Itália, Luigi Di Maio, participou nesta sexta-feira (29) de uma reunião de chanceleres da União Europeia que discutiu a crise em Hong Kong. De acordo com fontes da Farnesina, Di Maio demonstrou uma forte preocupação com a situação atual, tendo em vista que a posição da Itália é de que a estabilidade, a prosperidade, a autonomia, a liberdade e o sistema de direitos fundamentais de Hong Kong devem ser preservados.

Na quinta-feira (28), o Congresso Nacional do Povo da China aprovou uma polêmica lei de segurança nacional para o território semiautônomo, gerando críticas de opositores e de governos internacionais. Entre as principais medidas, está um item que, pela primeira vez na história, permite que Pequim instale em Hong Kong escritórios e agências governamentais e de segurança, que não precisarão se submeter à administração local.

Ainda segundo as fontes da Farnesina, o chanceler italiano espera que os futuros desenvolvimentos não sejam prejudiciais ao princípio fundamental de “um país, dois sistemas”, a fim de preservar as liberdades e os direitos dos cidadãos de Hong Kong, incluindo os de expressão, manifestação e debate democrático. Com isso, Roma deve insistir na salvaguarda desses princípios juntamente com a UE. (ANSA)