Itália defende turismo como motor de desenvolvimento no G20

ROMA, 21 SET (ANSA) – A ministra do Turismo da Itália, Daniela Santanchè, defendeu neste sábado (21), durante reunião ministerial do G20 em Belém (PA), a importância do setor como motor para o desenvolvimento econômico e social.

Além disso, destacou a necessidade de uma cooperação reforçada entre governos, a iniciativa privada e comunidades locais para garantir a sustentabilidade ambiental, econômica e social do segmento turístico.

“O Ministério do Turismo italiano trabalha para atingir esse objetivo através do seu Plano Estratégico para o Turismo e de uma série de políticas e medidas que abordam os objetivos de sustentabilidade, tendo em conta as tendências em evolução na demanda turística e promovendo a transformação da oferta, descongestionando os fluxos turísticos e incentivando destinos menos conhecidos e formas alternativas de viajar”, afirmou Santanchè.

A ministra ainda ilustrou algumas iniciativas italianas apresentadas no G20, como fundos para o turismo sustentável, para pequenos municípios e para caminhos de peregrinação religiosa.

“Gostaria também de recordar o nosso apoio ao turismo de montanha e às novas ferramentas para impulsionar o turismo ao ar livre. Trabalhamos também na utilização de tecnologia e dados para melhorar a promoção, governança e gestão dos serviços turísticos”, acrescentou.

Em seu discurso, Santanchè deu forte ênfase à formação profissional no setor, considerada crucial para enfrentar os desafios futuros, como as transições verde e tecnológica.

“A Itália concorda plenamente com a necessidade de dar prioridade à formação e qualificação profissional em todos os níveis, alinhando os programas de formação com as necessidades do setor. O turismo é um vetor formidável para a criação de postos de trabalho e para a realização pessoal, bem como para a inclusão social, especialmente de mulheres e jovens”, disse.

A ministra ainda anunciou a iniciativa da Itália de sediar, pela primeira vez, uma reunião de ministros do Turismo do G7 em Florença, em novembro, evento que terá enfoque especial na inteligência artificial.

“Queremos manter um forte foco político na importância crucial do turismo como motor para a criação de prosperidade econômica e desenvolvimento e nos preparar para o futuro deste setor. Tenho certeza de que o trabalho do G20 sob a liderança do Brasil vai nos inspirar”, concluiu. (ANSA).