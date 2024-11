Itália defende Mercosul-UE, mas pede solução para agricultura

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 29/11/2024 - 10:01 Para compartilhar:

ROMA, 29 NOV (ANSA) – O vice-premiê e ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, defendeu nesta sexta-feira (29) a assinatura do acordo comercial entre Mercosul e União Europeia, mas pediu mudanças no capítulo sobre agricultura.

Em fórum organizado pela Coldiretti, principal associação de agricultores do país, o chanceler destacou que o tratado de livre comércio será “vantajoso para a economia italiana”.

“Mas há pontos que, para nós, não são bons, sobretudo no que diz respeito à agricultura”, declarou Tajani, sem entrar em detalhes. “É preciso negociar para resolver esses pontos. Não somos contrários em princípio”, disse.

O ministro ainda acrescentou que a Itália pedirá à Comissão Europeia, poder Executivo da UE, que encontre “soluções justas e equilibradas”. “Quero ser otimista”, garantiu.

Negociadores do Mercosul e da União Europeia se reuniram nesta semana em Brasília para tentar desatar os últimos nós e possivelmente permitir o anúncio de um acordo na cúpula de líderes do bloco sul-americano no Uruguai, em 5 e 6 de dezembro.

Agricultores da UE acusam produtores do Mercosul de não respeitarem os mesmos padrões trabalhistas, sanitários e ambientais exigidos na Europa, postura que, na América do Sul, é vista como protecionismo. (ANSA).