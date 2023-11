Itália de Sinner elimina Sérvia de Djokovic e vai à final da Copa Davis

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 25/11/2023 - 18:10 Para compartilhar:

Poucos tenistas podem se orgulhar de ter derrotado Novak Djokovic duas vezes no mesmo dia. Jannik Sinner conduziu a Itália à final da Copa Davis neste sábado (25), após bater o número 1 do mundo no jogo de simples e, posteriormente, nas duplas.

Algumas horas depois de ter salvado três match points para vencer o duelo individual contra Djokovic, Sinner (4º) brilhou ao lado de Lorenzo Sonego para dar o segundo ponto e a classificação ao time italiano.

E isso porque as coisas não começaram bem para a Itália, quando ‘Nole’ esteve perto de colocar a Sérvia na final com três match points contra Sinner.

O número 1 do mundo, vencedor de 24 Grand Slams, também chegava ao duelo com a vantagem psicológica de ter vencido Sinner na final do ATP Finals no domingo passado.

Mas o jovem italiano foi eficiente no saque (12 aces no total) para seguir vivo no duelo e terminar com a vitória por 2 sets a 1 (6-2, 2-6, 7-5).

“Pessoalmente é uma grande decepção. Assumo a responsabilidade, obviamente, por ter três match points, por ter estado tão perto de vencer”, declarou Djokovic após a eliminação da Sérvia.

“Assim é o esporte. Quando você perde representando o seu país, o sentimento de tristeza fica ainda mais forte”, acrescentou.

O primeiro ponto da Sérvia foi marcado por Miomir Kecmanovic (55º), com a vitória sobre Lorenzo Musetti (27º) por 6-7 (9-7), 6-2, 6-1.

A Itália só conquistou a Copa Davis em uma ocasião, em 1976, e no domingo enfrentará na decisão a Austrália, que vai disputar a 49ª final de sua história na competição e tentar seu 29º título.

Na sexta-feira, os australianos garantiram a classificação final batendo por 2-0 a surpreendente Finlândia, que nas quartas de final tinha eliminado o atual campeão Canadá.

jde-fby/iga/dam/cb

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias