Itália cria novos postos de trabalho entre janeiro e fevereiro

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 24/05/2024 - 15:01 Para compartilhar:

ROMA, 24 MAI (ANSA) – A Itália registrou 268.969 novos postos de trabalho em janeiro e fevereiro de 2024, chegando a um total de 1.243.368 contratos. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (24) pelo Observatório do Trabalho Precário do Instituto Nacional de Previdência Social (INPS).

O saldo anualizado, ou seja, a diferença entre os fluxos de contratações e rescisões nos últimos 12 meses (diferença entre as posições de trabalho existentes no final de fevereiro em comparação com o valor correspondente na mesma data do ano anterior), é de 488 mil posições de trabalho.

Para contratos por tempo indeterminado, a variação anual é positiva em 362 mil unidades, mais de dois terços do aumento total.

As contratações ativadas por empregadores privados nos primeiros dois meses de 2024 (excluindo domésticos e trabalhadores agrícolas) foram 1.243.000, uma ligeira queda de 1% em relação ao mesmo período de 2023.

As contratações de aprendiz tiveram redução de 10%, assim como as de trabalho temporário, que caíram 6%. Os contratos de trabalho por tempo indeterminado caíram 6%. Houve aumento de 4% nos contratos sazonais e intermitentes, e de 1% nos de prazo fixo. (ANSA).