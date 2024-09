Itália corrige resultado do PIB em 2023 para 0,7%

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 23/09/2024 - 9:01 Para compartilhar:

ROMA, 23 SET (ANSA) – A Itália revisou para baixo o resultado do produto interno bruto (PIB) em 2023, quando a economia do país cresceu 0,7%.

De acordo com o Instituto Nacional de Estatística (Istat), o número divulgado nesta segunda-feira (23) é 0,2 ponto percentual menor que a cifra publicada em março passado (0,9%).

Em valores correntes, o PIB da Itália em 2023 totalizou 2,1 trilhões de euros (R$ 12,9 bilhões), superando pela primeira vez o pico atingido antes da crise financeira de 2008.

Por outro lado, o Istat também revisou para baixo o resultado do déficit fiscal em 2023, que passou de 7,4% do PIB para 7,2%, enquanto a dívida pública no fim do ano passado, que havia sido estimada em março em 137,3%, foi corrigida para 134,6%.

Já os resultados da economia em 2021 e 2022 foram revisados para cima: no primeiro caso, de 8,3% para 8,9%, e no segundo, de 4,0% para 4,7%. (ANSA).