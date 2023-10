Itália continuará a contribuir com estabilidade do Líbano

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 09/10/2023 - 11:01 Compartilhe

ROMA, 9 OUT (ANSA) – A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, conversou por telefone nesta segunda-feira (9) com seu homólogo do Líbano, Najib Mikati, e reafirmou que seu governo manterá os esforços para apoiar a estabilidade do país.

Meloni fez um apelo por uma rápida redução da escalada do conflito em Israel, após o movimento islâmico Hamas deflagrar uma ofensiva no último sábado (9) e matar mais de 800 civis e militares israelenses, já que sua ampliação teria “consequências incalculáveis”. Em nota, o Palazzo Chigi divulgou que a premiê italiana reafirmou também “a vontade da Itália de continuar a contribuir para a segurança e estabilidade do Líbano nesta situação delicada”.

O governo explicou que, além de abordar os desenvolvimentos do “conflito em curso em Israel”, a conversa “representava uma oportunidade para discutir a emergência migratória e a questão dos refugiados sírios no Líbano”.

A Itália é o segundo maior país contribuinte para a operação de paz da ONU no Líbano, com cerca de 1,1 mil soldados de um total de pouco menos de 10 mil, de acordo com dados divulgados no site da missão.

Mais cedo, o exército israelense anunciou que alguns supostos milicianos se infiltraram do Líbano para o território israelense. “Os soldados se posicionaram na área”, afirmou um porta-voz.

Moradores de várias localidades foram orientados a permanecer em casa. Segundo alguns relatos, “pelo menos quatro terroristas estão envolvidos em tiroteios” com soldados israelenses. (ANSA).

