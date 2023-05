Itália considera ‘inaceitável’ crítica da França sobre migração

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 07/05/2023 - 11:01 Compartilhe

ROMA, 7 MAI (ANSA) – O governo italiano classificou neste domingo (7) como um “ataque inaceitável” as críticas da França contra a gestão da crise migratória no Mediterrâneo pela administração da premiê Giorgia Meloni.

“Sempre fomos corretos com Paris. Foi um ataque inaceitável, do ministro do Interior que usou palavras inaceitáveis, não só contra o governo, mas também para os italianos. Foi uma ofensa para a Itália”, afirmou o ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, em entrevista ao “Mezz’ora in più” na RAI3.

Nesta semana, a crise migratória opôs Itália e França após o ministro francês do Interior, Gérard Darmanin, ter dito que Meloni é incapaz de lidar com a questão migratória. Por causa da declaração, Tajani cancelou uma viagem para Paris como forma de protesto e porque “não podia aceitar que a Itália fosse insultada”.

“Não posso aceitar que a Itália seja ofendida. Sou amigo da França, mas como ministro defendo a dignidade dos italianos que ninguém pode manchar”, concluiu. (ANSA).

