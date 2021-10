Itália conquista ouro inédito no Mundial de Ginástica

ROMA, 23 OUT (ANSA) – O ginasta Nicola Bartolini conquistou neste sábado (23) um ouro inédito para a Itália no Mundial da modalidade em Kitakyushu, no Japão.

O atleta de 25 anos conquistou uma nota de 14.800 no solo e ficou à frente do japonês Kazuki Minami (14.766) e do finlandês Emil (14.700).

É a primeira vez na história que um ginasta italiano é campeão mundial no solo no masculino. “Esse é um resultado histórico, agora eu espero uma estátua minha”, brincou Bartolini, cujos melhores resultados até então eram dois bronzes em uma etapa da Copa do Mundo em 2018.

“É um momento indescritível. Fiz os exercícios certos no momento certo. Também houve um pouco de sorte, que nunca é demais, mas quando se trabalha duro o resultado chega”, acrescentou o ginasta.

A Itália ainda conquistou mais três medalhas neste sábado no Mundial de Kitakyushu: Marco Lodadio e Salvatore Maresca, prata e bronze nas argolas, respectivamente, e Asia D’Amato, prata no salto, prova vencida pela brasileira Rebeca Andrade.

Dona de duas medalhas nas Olimpíadas de Tóquio, Rebeca também ficou com a prata nas barras assimétricas em Kitakyushu, atrás da chinesa Wei Xiaouyan. (ANSA).

