Itália conquista mais 5 medalhas de ouro na Universíade

BENEVENTO, NÁPOLES E NOCERA INFERIORE, 10 JUL (ANSA) – Os atletas da Itália brilharam nesta terça-feira (9) e conquistaram cinco medalhas de ouro na 46ª edição da Universíade de Verão, que está sendo disputada na região da Campânia.

O primeiro ouro italiano foi conquistado no tiro esportivo. Na prova do skeet feminino, a atiradora Chiara Di Marziantonio derrubou 55 pratos e venceu a cazaque Zoya Kravchenko.

O país anfitrião voltou mais duas vezes ao lugar mais alto do pódio na esgrima. No torneio por equipes masculino, os italianos Damiano Rosatelli, Guillaume Bianchi e Francesco Ingargiola derrotaram o trio da Coreia do Sul por 45 a 22.

Já no feminino, as italianas Lucia Lucarini, Michela Battiston e Rebecca Gargano bateram o time da França na decisão e conquistaram o ouro. Essa foi a 13ª medalha da esgrima do país nesta edição da Universíade.

A primeira medalha de ouro da natação da Itália no torneio foi conquistada pela nadadora Silvia Scalia no 50 metros costas.

Por fim, Saisy Osakue venceu a final do lançamento de disco e ficou com a medalha de ouro. A italiana atingiu a marca de 61,69 metros e superou a alemã Claudine Vita (61,52 metros).

Em outras modalidades, a Itália venceu o Brasil por 3 sets a 0 no vôlei feminino. Com a vitória, a Azzurra conseguiu se classificar para as semifinais da competição. No futebol masculino, por sua vez, a seleção italiana bateu a França por 1 a 0 e avançou para as semifinais. O único gol da partida foi anotado por Filippo Strada. A Azzurra irá encarar na próxima fase o Japão, que passou nas quartas pela Coreia do Sul.

Com 10 medalhas de ouro e 33 conquistadas no total, o país anfitrião da Universíade está na sexta colocação no quadro de medalhas da competição, atrás somente do Japão, China, Estados Unidos, Coreia do Sul e Rússia.(ANSA)