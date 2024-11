Itália conquista Copa Davis e fecha ano de ouro no tênis

Ansai Ansa - https://istoe.com.br/autor/ansa/ 24/11/2024 - 16:26 Para compartilhar:

ROMA, 24 NOV (ANSA) – Com mais uma vitória segura de Jannik Sinner, a Itália sagrou-se neste domingo (24) campeã da Copa Davis pela terceira vez na história e pelo segundo ano consecutivo.

O líder do ranking mundial derrotou Tallon Griekspor (40º) por 2 sets a 0, com parciais de 7-6 e 6-2, e assegurou o troféu para a Azzurra diante da Holanda, que já havia surpreendido ao chegar na final, disputada em Málaga, na Espanha.

Como mais cedo o italiano Matteo Berrettini (35º) tinha superado Botic van de Zandschulp (80º) também por 2 a 0 (6-4 e 6-2), não foi necessário realizar a terceira partida para definir o país campeão.

Além de Sinner e Berrettini, o time azzurro na Davis contou com Lorenzo Musetti, Andrea Vavassori e Simone Bolelli, tendo Filippo Volandri como capitão. “Um aplauso a uma equipe extraordinária que levou nossa bandeira ao topo, deixando todos nós orgulhosos. Obrigado, campeões”, escreveu a premiê Giorgia Meloni no X.

A Itália já havia conquistado o torneio em 1976 e 2023 e encerra com chave de ouro o ano mais vitorioso da história do tênis nacional.

Em 2024, Sinner ascendeu à liderança do ranking mundial pela primeira vez e conquistou os Grand Slams da Austrália e dos Estados Unidos, além do ATP Finals. Nas Olimpíadas de Paris, Jasmine Paolini e Sara Errani faturaram o ouro nas duplas femininas, enquanto Musetti foi bronze no simples masculino.

Além disso, Errani foi campeã nas duplas mistas no Aberto dos EUA, ao lado de Vavassori, enquanto Paolini foi finalista em Roland Garros e Wimbledon no simples. O time italiano feminino também foi campeão na Copa Billie Jean King, espécie de Copa Davis das mulheres, na última quarta-feira (20). (ANSA).