Itália conquista Copa Billie Jean King pela 5ª vez

ROMA, 20 NOV (ANSA) – A Itália conquistou nesta quarta-feira (20) a edição de 2024 da Copa Billie Jean King, equivalente feminino à Copa Davis, com placar de 2 a 0 sobre a Eslováquia na final da competição.

Na primeira partida, Lucia Bronzetti, 78ª colocada no ranking mundial, derrotou Viktória Hruncáková (238ª) por 2 sets a 0, com parciais de 6-2 e 6-4, e colocou a Azzurra em vantagem. Já no segundo duelo, Jasmine Paolini (4ª) não deu chances para Rebecca Sramkova (43ª) e ganhou também por 2 a 0 (6-2 e 6-1).

Esse é o quinto título da Itália na Copa Billie Jean King, juntando-se às conquistas de 2006, 2009, 2010 e 2013. “É incrível fechar a temporada com esse título, não tenho palavras”, disse Paolini após a vitória.

“Vivi uma semana incrível e vamos levar outro troféu para casa”, acrescentou a tenista, finalista no simples em Roland Garros e Wimbledon em 2024 e campeã olímpica de duplas em Paris ao lado de Sara Errani, que também integra o time vitorioso na Copa BJK.

A equipe italiana vencedora ainda inclui Elisabetta Cocciaretto e Martina Trevisan, além da capitã Tathiana Garbin.

A partir desta quinta (21), a Itália também vai atrás do título da Copa Davis liderada pelo melhor do mundo Jannik Sinner.

