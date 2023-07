Itália congela ativos russos avaliados em 2 bilhões de euros

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 04/07/2023 - 11:01 Compartilhe

ROMA, 4 JUL (ANSA) – A Itália já congelou ativos avaliados em 2 bilhões de euros (R$ 10,4 bilhões) pertencentes a cidadãos da Rússia e de Belarus sujeitos a sanções europeias após a invasão à Ucrânia, entre mansões, iates, carros de luxo e depósitos em contas correntes.

A informação está em um relatório divulgado nesta terça-feira (4) pelo diretor da Unidade de Informações Financeiras (UIF) do Banco da Itália, Enzo Serata.

Segundo ele, até o fim de junho, considerando apenas recursos financeiros, foram congelados 170 ativos em nome de 80 indivíduos, totalizando um valor superior a 330 milhões de euros (cerca de R$ 1,7 bilhão).

Já entre os bens apreendidos estão um iate de 52 metros de propriedade do oligarca russo do ramo de energia e infraestrutura Gennady Timchenko. A lista também inclui uma casa de campo próxima à cidade de Lucca, na região da Toscana, do político e empresário Oleg Savchenko. (ANSA).

