Itália confirma forte desaceleração da inflação em junho

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 17/07/2023 - 10:01 Compartilhe

ROMA, 17 JUL (ANSA) – O Instituto Nacional de Estatística (Istat) da Itália confirmou a desaceleração da inflação no país em junho, com alta de 6,4% na comparação com o mesmo mês do ano passado.

Isso significa uma queda de 1,2 ponto percentual em relação ao índice de 7,6% que havia sido registrado em maio, que já apresentava uma redução de 0,6 ponto na comparação com a taxa de abril.

O dado também confirma a estimativa preliminar divulgada em 28 de junho. “A queda é boa, mas não basta. A desaceleração da inflação ainda está muito devagar, deixando um gosto amargo na boca”, disse Massimiliano Dona, presidente da União Nacional dos Consumidores.

Na semana passada, o governo italiano anunciou um novo benefício para ajudar famílias de baixa renda e enfrentar a disparada no custo de vida.

O cartão “Dedicado a você” dará 382,5 euros (cerca de R$ 2 mil) para núcleos familiares que atenderem os requisitos, como ter pelo menos três membros e Indicador de Situação Econômica Equivalente (ISEE) – instrumento que mede a condição de vida com base na renda anual e no patrimônio – de até 15 mil euros.

(ANSA).

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias