Itália confirma ‘evento’ de Musk, mas não em Roma

ROMA, 11 AGO (ANSA) – O ministro da Cultura da Itália, Gennaro Sangiuliano, negou nesta sexta-feira (11) que a luta entre os bilionários Elon Musk, dono do Twitter, e Mark Zuckerberg, será realizada em Roma.

Após Musk publicar que o combate acontecerá em um “local épico” tendo como pano de fundo a “Roma Antiga”, Sangiuliano disse que teve uma “longa e amigável conversa” com o bilionário.

“Estamos pensando em como organizar um grande evento beneficente e de evocação histórica, no respeito e na plena tutela dos lugares. Não será em Roma”, garantiu o ministro da Cultura.

Em seu perfil no Twitter, Musk afirmou ter conversado com Sangiuliano e com a premiê Giorgia Meloni sobre o assunto e que ambos concordaram em fazer o evento em “um local épico”.

“A transmissão ao vivo será nesta plataforma e na Meta. Tudo no enquadramento da câmera será a Roma Antiga, então nada moderno”, escreveu o bilionário da Tesla e da SpaceX.

Musk também acrescentou que o combate vai “respeitar o passado e o presente da Itália” e que o dinheiro arrecadado será destinado a veteranos de guerra.

Já Sangiuliano disse que uma “grande quantia, de muitos milhões de euros, será devolvida a dois importantes hospitais pediátricos italianos para a potencialização de suas estruturas e a pesquisa científica para combater doenças que atingem as crianças”.

“Também será uma ocasião para promover nossa história e nosso patrimônio arqueológico, artístico e cultural, em escala planetária”, ressaltou o ministro.

Musk desafiou Zuckerberg para um combate ao ironizar os planos da Meta, empresa dona de Facebook, Instagram e WhatsApp, de lançar uma rede social para concorrer contra o Twitter, a Threads. (ANSA).

