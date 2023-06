Itália confirma desaceleração da inflação em maio

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 17/06/2023 - 11:01 Compartilhe

ROMA, 17 JUN (ANSA) – O Instituto Nacional de Estatística (Istat) da Itália confirmou a desaceleração da inflação no país em maio, com alta de 7,6% na comparação com o mesmo mês do ano passado.

Isso significa uma queda de 0,6 ponto percentual em relação ao índice de 8,2% que havia sido registrado em abril e o retorno ao patamar verificado em março.

O dado também confirma a estimativa preliminar divulgada em 31 de maio. Já na comparação com abril, a inflação no mês passado registrou alta de 0,3%.

Segundo o Istat, a desaceleração se deve sobretudo aos preços de bens energéticos não regulamentados, como combustíveis, que subiram 20,3% em maio em relação a igual período do ano passado, contra os 26,6% registrados em abril.

Os preços de alimentos manufaturados também cresceram em menor ritmo (de 14% em abril para 13,2% em maio), assim como os de serviços de transporte (de 6% para 5,6%).

Já alimentos não manufaturados (de 8,4% para 8,8%) e serviços de habitação (de 3,2% para 3,5%) mostraram aceleração. (ANSA).

