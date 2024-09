Itália confirma alta de 0,2% no PIB no 2º trimestre

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 02/09/2024 - 9:01 Para compartilhar:

ROMA, 2 SET (ANSA) – O Instituto Nacional de Estatística da Itália (Istat) confirmou que o produto interno bruto (PIB) do país cresceu 0,2% no segundo trimestre de 2024, na comparação com os três meses anteriores, período em que a economia havia registrado alta de 0,3%.

O resultado foi divulgado nesta segunda-feira (2) e chancelou a projeção preliminar apresentada pelo Istat no fim de julho. Na comparação com o segundo trimestre de 2023, a economia italiana avançou 0,9% entre abril e junho.

Esse é o quarto trimestre seguido de crescimento no PIB do país europeu, de acordo com o Istat, após uma leve retração no segundo quarto do ano passado.

O instituto apontou que o setor de serviços avançou 0,4% entre abril e junho de 2024, na comparação com o trimestre anterior, enquanto os segmentos de agricultura, silvicultura e pesca e da indústria tiveram quedas de 1,7% e 0,8%, respectivamente.

O governo da premiê Giorgia Meloni prevê uma expansão de 1% no PIB em 2024. (ANSA).