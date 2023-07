Itália condena ataque russo em Odessa

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 23/07/2023 - 11:01 Compartilhe

ROMA, 23 JUL (ANSA) – O governo italiano condenou neste domingo (23) o ataque da Rússia na cidade de Odessa, na Ucrânia, que deixou pelo menos dois mortos e dezenas de feridos.

De acordo com a Força Aérea de Kiev, o exército russo lançou quase 20 mísseis contra a região de Odessa, sendo que nove deles foram abatidos pelo sistema antiaéreo.

A agência de notícias ucraniana Ukrinform, por sua vez, relatou que o município foi atingido por ao menos cinco tipos de mísseis diferentes, que foram os chamados Kalibr, Oniks, KH-22, Iskander-K e Iskander-M.

Além de ter matado civis e ferido crianças, a ofensiva russa provocou danos estruturais em Odessa. A Catedral da Transfiguração, fundada em 1794 e a maior igreja ortodoxa da cidade ucraniana, foi seriamente danificada pela “chuva” de mísseis que sobrevoaram a região.

“Os ataques em Odessa, a morte de inocentes e a destruição da Catedral da Transfiguração nos feriram profundamente. A Rússia devastou a civilização europeia e seus símbolos sagrados. Um povo livre não será intimidado, a barbárie não prevalecerá. A Itália, com suas habilidades únicas no mundo em restauração, está pronta para se comprometer com a reconstrução da catedral e de outros tesouros do patrimônio artístico da Ucrânia”, informou o Palazzo Chigi em um comunicado.

O vice-premiê e ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, definiu a ofensiva de Moscou em Odessa como um “ato indigno”. Já o ministro da Cultura do país, Gennaro Sangiuliano, declarou que o ataque foi “inaceitável”.

O prefeito de Roma, Roberto Gualtieri, telefonou para seu homólogo de Odessa, Gennadiy Trukhanov, tendo expressado solidariedade e proximidade.

“O contínuo terror de mísseis russos em Odessa, que é protegida pela Unesco, constitui mais um crime de guerra do Kremlin. A Rússia já danificou centenas de locais culturais, tentando destruir a Ucrânia”, criticou Josep Borrell, Alto Representante da União Europeia.

Rússia – A Rússia não ficou em silêncio, pois defendeu que “atos terroristas” estavam sendo preparados em Odessa com a ajuda de drones, informou o porta-voz do Ministério da Defesa de Moscou, Igor Konashenkov.

A pasta também afirmou que Moscou não tem responsabilidade alguma sobre a destruição da Catedral da Transfiguração. O Ministério declarou que a estrutura foi atingida pela queda de um míssil antiaéreo ucraniano. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias