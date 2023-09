Itália condecora presidente da Leonardo no Brasil

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 04/09/2023 - 14:01 Compartilhe

SÃO PAULO, 4 SET (ANSA) – O embaixador da Itália no Brasil, Francesco Azzarello, condecorou nesta segunda-feira (4) o presidente da Leonardo Brasil, Francesco Moliterni, com o título de “Mestre do Trabalho”.

A honraria foi concedida em nome do presidente da Itália, Sergio Mattarella, “em virtude da extraordinária competência profissional, do excepcional senso de Estado e da incomum integridade moral demonstrada” pelo executivo, cujas características o tornaram um “estimado ponto de referência” também no Brasil.

A homenagem foi outorgada neste ano a apenas 14 personalidades italianas no exterior.

Além disso, foram agraciados com o grau de Cavaleiro da Ordem da Estrela da Itália o advogado Leandro Augusto Chiarottino, o diretor adjunto da Polícia Civil do Distrito Federal, Benito Augusto Galiani Tiezzi, a professora Jaqueline Godoy Mesquita, e os delegados da Polícia Federal Paulo Maiurino e da Polícia Civil Marcelo Zago.

As condecorações se seguem à concessão do título de Grande Oficial da Ordem da Estrela da Itália a Massimo Bauducco, presidente do grupo industrial homólogo. (ANSA).

