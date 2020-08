Itália conclui rastreamento de casos em resort na Sardenha

LA MADDALENA, 20 AGO (ANSA) – As autoridades sanitárias da Sardenha, no sul da Itália, concluíram nesta quinta-feira (20) a operação de rastreamento de casos do novo coronavírus em hóspedes e funcionários de um resort na ilha de Santo Stefano.

Dos 470 exames RT-PCR (que detectam infecções ainda ativas) realizados, 26 deram resultado positivo para o Sars-CoV-2.

“Aguardamos um posicionamento da autoridade sanitária para entender os próximos passos”, disse à ANSA Luca Montella, prefeito de La Maddalena, onde fica Santo Stefano.

As 470 pessoas examinadas estão em quarentena no resort desde a última terça-feira (18), quando um trabalhador temporário do hotel testou positivo para o novo coronavírus. Dos 26 casos confirmados na estrutura, pelo menos 19 são de funcionários.

Segundo o serviço sanitário da Sardenha, já foram iniciados os procedimentos para liberar turistas e funcionários da quarentena no resort, enquanto os infectados devem permanecer em isolamento no hotel, a menos que necessitem de atendimento hospitalar.

A Sardenha é uma das regiões menos atingidas pela pandemia na Itália, com 1,5 mil casos e 134 óbitos, enquanto o país inteiro soma 255,3 mil contágios e 35,4 mil mortes.

A região tem hoje 154 casos ativos, sendo que 143 cumprem isolamento domiciliar e 11 estão em acompanhamento hospitalar.

(ANSA).

