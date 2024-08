Itália comprará caminhões para reforçar entrega de ajuda em Gaza

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 06/08/2024 - 12:01 Para compartilhar:

ROMA, 6 AGO (ANSA) – O governo italiano se comprometeu nesta terça-feira (6) a financiar a compra de 15 caminhões, no valor de 2 milhões de euros, para reforçar a frota de veículos utilizada para a distribuição de ajuda alimentar na Faixa de Gaza.

A iniciativa foi anunciada pelo Ministério das Relações Exteriores da Itália após assinatura de um acordo com o Programa Alimentar Mundial (PAM), no âmbito do projeto humanitário “Food for Gaza” (“Comida para Gaza”, em tradução livre).

“Esta nova e importante iniciativa demonstra mais uma vez o compromisso concreto do governo italiano em aliviar a situação humanitária da população civil de Gaza”, comentou o vice-premiê e chanceler da Itália, Antonio Tajani.

Segundo o ministro italiano, os veículos da marca Iveco que serão colocados à disposição tornará a entrega da ajuda internacional aos beneficiários mais rápida e eficiente.

A contribuição do governo da premiê Giorgia Meloni soma-se à anunciada no final de julho a favor do PAM, no valor de 12 milhões de euros, que permitirá fornecer cerca de 4 mil toneladas de alimentos a 1,1 milhão de habitantes no enclave palestino, bem como o envio de mais de 60 toneladas de alimentos e suprimentos médicos, que em breve serão transferidos da Jordânia para a Faixa de Gaza.

Além disso, a iniciativa “Food for Gaza” permitiu recentemente à Agência Aduaneira Italiana disponibilizar às autoridades um scanner de última geração para o “corredor marítimo” para Gaza.

O projeto humanitário foi lançado por Tajani em março passado, em parceria com a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), o Programa Alimentar Mundial (PAM), e a Federação da Cruz Vermelha e o Crescente Vermelho (Ficross).

O objetivo da iniciativa é “fazer mais diante da situação humanitária em Gaza” e permitir que o maior número possível de ajudas chegue aos civis afetados pela guerra entre Israel e o grupo fundamentalista islâmico Hamas. (ANSA).