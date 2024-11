Itália começa julgar acusado de assassinar brasileira em 2008

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 26/11/2024 - 16:01 Para compartilhar:

MONTECATINI TERME, 26 NOV (ANSA) – O Tribunal de Justiça de Florença começou a julgar nesta terça-feira (26) Pasquale Buccolieri, de 49 anos, acusado de ter assassinado uma garota de programa brasileira em 2008, em Montecatini Terme, na Itália.

Após análises genéticas, as autoridades toscanas aceitaram uma denúncia contra o caminhoneiro, natural de Brindisi, e o tornou réu por homicídio doloso.

A primeira audiência em Florença se limitou a discutir a admissão de provas, enquanto uma segunda foi marcada para dia 17 de dezembro. O julgamento tem como objetivo descobrir as motivações do crime.

Buccolieri é acusado de assassinar Isabel Cristina Macarthy, de 47 anos, a facadas no apartamento onde a vítima recebia clientes. O corpo da mulher foi encontrado no dia seguinte ao homicídio, seminu, com diversos ferimentos. Os golpes não atingiram nenhum órgão vital, mas fizeram a brasileira sangrar até a morte.

Após a polícia não ter conseguido obter resultados concretos sobre o homicídio, o caso foi reaberto quando parecia cair no esquecimento, em 2022, quando a comparação da amostra genética com as bases de dados das forças de ordem identificou um homem com material compatível e antecedentes penais.

Exames posteriores comprovaram que o DNA encontrado na cena do crime é compatível com o do caminhoneiro. Além disso, a comparação da arcada dentária de Buccolieri com marcas de mordidas no corpo da mulher e outras provas coletadas ao longo dos anos convenceram o Ministério Público de Pistoia a denunciar o homem, que, segundo o inquérito, conhecia a brasileira havia bastante tempo. (ANSA).