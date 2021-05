Itália chega a 20% da população totalmente vacinada contra Covid

SÃO PAULO, 31 MAI (ANSA) – A Itália superou nesta segunda-feira (31) a marca de 20% de sua população completamente vacinada contra o coronavírus Sars-CoV-2.

De acordo com o Ministério da Saúde, até o momento foram administrados 34,47 milhões de imunizantes anti-Covid em todo o país, sendo que exatas 11.871.163 pessoas tomaram as duas doses da AstraZeneca, da Moderna ou da Pfizer ou a dose única da Janssen e concluíram o ciclo de vacinação.

Isso equivale a 20,03% da população da Itália, o sexto percentual mais alto na União Europeia, depois de Malta (46,5%), Hungria (37,4%), Chipre (21,8%), Lituânia (21,7%) e Dinamarca (21,5%), segundo o portal Our World in Data.

O avanço da vacinação, aliado a medidas de restrição, derrubou os números de casos e óbitos diários por Covid na Itália, que voltaram aos patamares de outubro, ainda antes do início da chamada “segunda onda” da pandemia.

No último domingo (30), o país registrou apenas 2.949 novos contágios e 44 mortes. A melhora da situação epidemiológica fez o governo iniciar nesta segunda-feira uma nova fase no relaxamento das medidas restritivas, com a progressão de três das 20 regiões do país (Friuli Veneza Giulia, Molise e Sardenha) para a “faixa branca”.

Esse regime mantém a proibição de aglomerações e obrigação de distanciamento interpessoal e uso de máscaras, porém as regiões nessa faixa não precisam mais respeitar o toque de recolher noturno entre 23h e 5h e podem reabrir salas de jogos, piscinas cobertas e parques de diversão e voltar a realizar feiras e casamentos.

As outras 17 regiões da Itália estão na faixa amarela, que não prevê os relaxamentos da zona branca, mas ainda permite a abertura de lojas e restaurantes e deslocamentos intermunicipais e inter-regionais.

Para progredir para a faixa branca, a região precisa apresentar incidência inferior a 50 novos casos por cada 100 mil habitantes por três semanas consecutivas. Se a atual tendência se mantiver, todo o país pode avançar para o regime mais flexível ainda em junho.

Até o momento, a Itália contabiliza cerca de 4,2 milhões de contágios pelo novo coronavírus e pouco mais de 126 mil mortes por Covid-19. (ANSA).

