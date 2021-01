Itália chega a 1 milhão de pessoas vacinadas contra Covid

SÃO PAULO, 15 JAN (ANSA) – A Itália chegou nesta sexta-feira (15) a 1 milhão de pessoas vacinadas contra o novo coronavírus, anunciou o primeiro-ministro Giuseppe Conte em seu perfil no Twitter.

“1 milhão de italianos receberam a vacina anti-Covid-19. Um agradecimento aos cidadãos e ao nosso Sistema de Saúde Nacional pela resposta extraordinária”, escreveu o premiê, que corre o risco de ter de renunciar após ter perdido sua maioria no Senado.

A Itália lidera a vacinação na União Europeia em números absolutos e está em segundo lugar em índices proporcionais, com 1,61% da população imunizada, atrás apenas da Dinamarca (2,23%), segundo o site Our World in Data. “É um dado encorajador.

Seguimos adiante, mas mantendo sempre a atenção”, disse Conte.

Até o momento, a vacinação é feita com os imunizantes da Biontech/Pfizer e da Moderna, os únicos aprovados pela União Europeia. A aplicação das segundas doses deve começar no próximo domingo (17), 21 dias depois do início da campanha, em 27 de dezembro. (ANSA).

Veja também