Itália celebra Forças Armadas com cerimônia em Roma

ROMA, 04 NOV (ANSA) – O presidente da Itália, Sergio Mattarella, depôs uma coroa de flores no Altar da Pátria, em Roma, por ocasião do Dia da Unidade Nacional e das Forças Armadas, celebrado em 4 de novembro.

A data foi instituída há exatos 100 anos e comemora a vitória italiana na Primeira Guerra Mundial, que completou a unificação do país com a anexação de territórios pertencentes ao Império Austro-Húngaro.

Mattarella estava acompanhado do primeiro-ministro Giuseppe Conte, dos presidentes do Senado, Elisabetta Casellati, e da Câmara, Roberto Fico, e do ministro da Defesa, Lorenzo Guerini.

“É uma data que resume os valores de uma identidade nacional longamente perseguida pelos povos da Itália, com grandes sacrifícios feitos pelo povo italiano na Primeira Guerra Mundial”, diz uma mensagem escrita pelo chefe de Estado.

O presidente também louvou as Forças Armadas, que “garantem a proteção dos direitos humanos e lutam contra o terrorismo nas áreas mais martirizadas do nosso planeta”. A Itália participa de missões militares em países como Afeganistão, Egito, Líbia e Níger, a maioria delas no âmbito das Nações Unidas (ONU) ou da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN). (ANSA)