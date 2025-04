Itália celebra Dia do Carbonara para valorizar receita clássica

MILÃO, 5 ABR (ANSA) – A Itália celebra neste domingo (6) o “Carbonara Day”, data criada em 2017 para homenagear um dos pratos símbolos do “made in Italy”, cuja origem ainda é motivo de controvérsia.

A iniciativa surgiu pelas mãos da Unione Italiana Food e pela International Pasta Organization (IPO) em 2017 para valorizar uma receita amada e replicada mundo afora.

Se para os puristas o preparo original prevê apenas macarrão, guanciale (bochecha/papada de porco), queijo pecorino, ovos e pimenta, existem centenas de variações do prato, inclusive na Itália, onde reinterpretações do carbonara costumam provocar polêmicas, assim como a discussão sobre a origem da receita.

Um historiador da alimentação e professor da Universidade de Parma, Alberto Grandi, se tornou alvo de críticas por defender que o molho à carbonara tem sua origem nos Estados Unidos, onde foi descrito em um guia de restaurantes de Chicago em 1952, dois anos antes de aparecer na revista “La Cucina Italiana”, com espaguete, ovos, pancetta, gruyère (queijo típico da Suíça) e alho.

“Tentam desacreditar o nosso país e se discute a italianidade de receitas e produtos símbolos”, afirmou na ocasião o subsecretário do Ministério da Agricultura e da Soberania Alimentar, Luigi D’Eramo.

A versão atual do prato teria se consolidado na Itália apenas nos anos 1990, com seus ingredientes característicos. “Há uma deriva que atingiu particularmente o carbonara, mas que pode ser aplicada a toda a gastronomia italiana, que se tornou uma espécie de totem intocável. Desse modo, no entanto, a tradição vira mitologia”, disse Grandi em uma entrevista publicada pela imprensa local. (ANSA).