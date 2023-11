Itália celebra Dia do Cappuccino

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 07/11/2023 - 18:50 Para compartilhar:

ROMA, 7 NOV (ANSA) – O dia 8 de novembro é dia de festa para o cappuccino que, na Itália, ao lado do café expresso, figura entre as bebidas preferidas para o café da manhã.

O Dia Internacional do Cappuccino, dedicado à bebida de origem italiana composta de café e leite vaporizado, remonta a Marco d’Aviano, frade da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos (em italiano, “capuccini”), enviado em 1683 pelo papa Innocenzo XI a Viena, com o objetivo de convencer as potências europeias de uma coalizão contra os Otomanos muçulmanos.

Nessas circunstâncias, o frade, em uma cafeteria vienense, teria “corrigido” pela primeira vez o gosto forte demais do café usando leite. A nova bebida teria sido batizada “kapuziner”.

O nascimento do cappuccino também é historicamente atribuído a outra origem, a partir de uma bebida vienense feita de café, chantilly e especiarias, e depois adaptada em outros territórios.

De todo modo, o nome cappuccino parece derivar, segundo especialistas, justamente dos frades capuchinhos, provavelmente por causa da semelhança da cor da bebida com a da indumentária dos religiosos.

Na Itália, uma série de eventos e atividades são esperadas em todo o país em homenagem ao cappuccino, em todo o país. (ANSA).

