Itália celebra Dia de Dante Alighieri, seu primeiro ‘europeísta’

ROMA, 25 MAR (ANSA) – A Itália celebra nesta terça-feira (25) o poeta Dante Alighieri (1265-1321), autor de “A Divina Comédia” e “pai” da língua italiana.

O ministro italiano das Relações Exteriores, Antonio Tajani, publicou um vídeo no X onde cita o poeta: “Fatti non fummo per viver come bruti, ma per seguir virtute e canoscenza” (“Não fomos feitos para viver como brutos, mas para seguir a virtude e o conhecimento”, em tradução livre).

“Eis a base da nossa civilização. Lembremos que Dante foi o primeiro grande europeísta”, acrescentou Tajani em sua homenagem ao “Dantedì” (“Dia de Dante”).

A opinião é compartilhada pela presidente do museu Casa de Dante, em Florença, terra natal do gênio, Cristina Manetti.

“Em Dante já encontramos uma ideia de Europa e de um pensamento comum europeu”, disse Manetti ao ligar a data com o atual debate sobre a unicidade europeia diante de tantos desafios geopolíticos.

Dante Alighieri é tido como um dos maiores escritores humanistas na Itália. A cada 25 de março, os italianos comemoram o “Dandedì”, dia em que começa a viagem do poeta em “A Divina Comédia”, sua obra-prima. (ANSA).