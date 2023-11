Itália celebra Dia da Unidade Nacional e das Forças Armadas

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 04/11/2023 - 12:01 Para compartilhar:

ROMA, 4 NOV (ANSA) – Uma série de festividades marcam neste sábado (4) a celebração italiana do Dia da Unidade Nacional e Dia das Forças Armadas.

O presidente da República, Sergio Mattarella, colocou uma coroa de louros no túmulo do Soldado Desconhecido, no Complexo Vittoriano, em Roma.

Ele estava acompanhado da primeira-ministra, Giorgia Meloni, do ministro da Defesa, Guido Crosetto, do presidente do Senado, Ignazio La Russa, do presidente da Câmara, Lorenzo Fontana, e dos líderes das Forças Armadas e da polícia.

A cerimônia seguiu a tradição com a execução do Hino Nacional por uma banda militar e um sobrevoo da patrulha acrobática, as Frecce Tricolori.

“No dia de hoje, celebramos o Dia da Unidade Nacional e o Dia das Forças Armadas, expressão da vontade do povo que, por meio de um plebiscito, uniu a Itália”, escreveu Mattarella em uma mensagem ao ministro da Defesa, Guido Crosetto.

“A história das Forças Armadas está indissociavelmente ligada à vontade do povo italiano. No início da construção do Estado unificado, a Itália contou com a ajuda dos militares dos vários estados da península, uma obra que continuou na Primeira Guerra Mundial, na luta pela integridade do país”, prosseguiu.

“A base do compromisso dos membros das Forças Armadas é o juramento prestado à bandeira, à República e aos princípios da Constituição. Soldados, marinheiros, aviadores, carabineiros, guardas de finanças, o seu trabalho diário é essencial para o futuro seguro e pacífico da nossa comunidade e da comunidade internacional. A República agradece a vocês”, concluiu Mattarella.

“No Dia da Unidade Nacional e das Forças Armadas, prestamos homenagem à coragem daqueles que sacrificaram suas vidas para defender nossa Pátria”, escreveu a primeira-ministra Giorgia Meloni no Facebook.

“A eles, nossa profunda gratidão e o compromisso de fazer com que nossa Nação volte a acreditar em si mesma e olhe para o alto. Viva a Itália!”, concluiu a premiê. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias