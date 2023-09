Itália cede empate para Macedônia do Norte e soma mais uma frustração nas Eliminatórias da Euro

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 09/09/2023 - 18:10 Compartilhe

A Itália voltou a decepcionar seu torcedor neste sábado. Jogando no Todor Proeski, em Escópia, o time de Luciano Spalletti ficou apenas no empate em 1 a 1 com a Macedônia do Norte pela 5ª rodada das Eliminatórias para a Europa. O resultado mantém a tetracampeã mundial fora da zona de classificação para o torneio principal.

Com uma partida a menos, a Itália ficou com os mesmo quatro pontos que a Macedônia do Norte, mas distante da vice-líder Ucrânia, que tem sete. A seleção do leste europeu segurou um empate com a líder Inglaterra, com 13, também neste sábado.

Superior tecnicamente, a Itália terminou o jogo com mais de 70% de posse de bola, mas atrás nas finalizações: 9, contra 10 da Macedônia. A estatística após a partida ilustra como foi o confronto pois, mesmo com o controle das ações, o time de Spalletti não conseguia furar a marcação adversária e sofreu com os contra-ataques.

Nos acréscimos do primeiro tempo, aos 47 minutos, Ciro Immobile aproveitou um rebote após a finalização de Nicolo Barella e abriu o placar em Escópia. O árbitro de vídeo (VAR) revisou o lance e a tensão italiana cresceu em campo, mas a angústia rapidamente deu lugar a comemoração com a confirmação do gol.

Administrando sua vantagem, a Itália diminuiu o ritmo e parecia ter o jogo controlado, só que não contava com uma cobrança de falta perfeita da Macedônia. Aos 36 minutos do segundo tempo, Enis Bardhi arriscou contra o gol italiano, com muita força no canto do goleiro Donnaruma, que não conseguiu evitar o empate.

Após o apito final, a decepção dos jogadores italianos ficou clara: o time sofreu novamente contra a modesta Macedônia do Norte. Em 2022, a Itália ficou fora da Copa do Mundo do Catar após uma dura derrota para o mesmo adversário na repescagem do mundial, na época jogando em Palermo, diante da sua torcida.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias