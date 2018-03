Itália: Câmara dos Deputados fica com M5E, e Senado, com Forza Italia

Roberto Fico, um ortodoxo do Movimento 5 Estrelas (M5E), foi eleito presidente da Câmara dos Deputados, e Elisabetta Alberti Casellati, próxima a Silvio Berlusconi, foi escolhida como presidente do Senado, a primeira mulher a ocupar esse cago, após um acordo entre o M5E e a coalizão de extrema direita.

Fico, de 43 anos, foi eleito com 422 votos dos 620 votantes, e Alberti Casellati, de 71, obteve 241 votos de 320, resultados que confirmam que ambos respeitaram as ordens nas Câmaras.

A eleição dos presidentes constitui uma primeira etapa antes de iniciarem as delicadas consultas, a partir do início de abril, para formar um futuro governo.

As eleições de 4 de março colocaram a terceira economia da zona do euro em uma grande incerteza, já que dois campos reivindicam o poder: de um lado, a coalizão de direita, que obteve 37% dos votos e é liderada pela Liga Norte de Matteo Salvini (de extrema direita) e, de outro, o M5E, primeiro partido do país com 32% dos votos.