Itália buscará vaga nas quartas da Euro feminina na rodada final

SÃO PAULO, 15 JUL (ANSA) – Após ter sido goleada pela França na estreia da Eurocopa feminina, a seleção italiana empatou na última quinta-feira (14) diante da Islândia e ainda possui chance de avançar às quartas de final da competição.

No duelo contra as islandesas, que aconteceu em Manchester, a jovem Karólína Vilhjálmsdóttir deu um susto nas italianas ao abrir o placar logo aos três minutos de jogo. Já na etapa final, Valentina Bergamaschi ficou encarregada de igualar o marcador.

Com a vitória da líder França sobre a Bélgica, a Azzurre precisará derrotar de qualquer maneira a seleção comandada por Ives Serneels na última rodada para seguir viva na Eurocopa. No entanto, a Itália também torcerá para que a Islândia não derrote as francesas.

No geral, o time liderado pela técnica Milena Bertolini terá que olhar para si mesma, mas também acompanhar atentamente o outro jogo do grupo D.

“Ao longo do jogo eu vi minhas garotas novamente. Temos um grupo de 23 jogadoras, algumas estão melhor mentalmente e outras fisicamente, mas não tive dúvidas sobre as meninas que assumiram a titularidade, nós somos um grupo unido e consciente”, disse Bertolini após a partida.

Além das francesas, apenas Inglaterra e Alemanha estão com 100% de aproveitamento na Eurocopa. (ANSA).