Itália busca mais suspeitos em caso de assassinato de brasileiro

Ansai Ansa - https://istoe.com.br/autor/ansa/ 14/01/2023 - 12:49 Compartilhe

MILÃO, 14 JAN (ANSA) – Os policiais italianos estão em busca de mais suspeitos que possam ter participado do assassinato do brasileiro Gabriel Luiz Dias da Silva, 27 anos, ocorrido no último dia 12 em um apartamento na periferia de Milão, informam as autoridades nesta sexta-feira (13).





O corpo de Silva foi achado em uma cama e o rosto estava envolto por um saco plástico sob o travesseiro. Até o momento, um homem de 71 anos – que foi quem chamou a polícia para alertar sobre a morte – foi detido.

Em depoimento, o idoso afirmou que tinha “um relacionamento” com o brasileiro, que o jovem morava com ele e que, nos dois dias anteriores ao crime, ambos tinham “usado drogas e tranquilizantes” com outras pessoas na residência. Mas que acordou na quinta-feira e Silva já estava morto.

No entanto, os agentes ainda tentam checar se o depoimento do homem é verdadeiro e, por isso, estão reconstruindo a sequência dos fatos dos dois dias antes do óbito.





Já o idoso foi indiciado formalmente por homicídio culposo – quando não há a intenção de matar – e omissão de socorro.

A autópsia do corpo de Silva também será realizada “nas próximas horas”, segundo as autoridades. (ANSA).

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias