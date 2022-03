Itália busca alternativas ao gás da Rússia

ROMA, 2 MAR (ANSA) – O ministro das Relações Exteriores da Itália, Luigi Di Maio, afirmou nesta quarta-feira (2) que o país já busca alternativas de fornecimento de gás para compensar eventuais cortes no abastecimento por parte da Rússia.

Segundo o chanceler, uma dessas nações é a Argélia, no norte da África. “Mas nos dirigiremos a outros países”, declarou Di Maio ao Canale 5. Ao ser questionado sobre possíveis novos fornecedores de gás, o ministro respondeu que dirá seus nomes “no tempo certo”.

A Rússia é a principal fornecedora de gás para a Itália, e o regime de Vladimir Putin já ameaçou cortar o abastecimento para a Europa em retaliação contra sanções econômicas.

A questão energética voltou à pauta com a invasão da Ucrânia pela Rússia, motivada pela crescente proximidade de Kiev com o Ocidente.

“Vladimir Putin deve se sentar na mesa da paz, e não o fará com gentileza. Apenas assim [com as sanções], poderemos fazê-lo parar, mas estamos trabalhando pela paz”, disse Di Maio.

De acordo com o ministro italiano, os “ucranianos são a última barreira para a segurança” dos países da União Europeia. Além disso, Di Maio assinou com outros países um procedimento para acionar o Tribunal Penal Internacional e apurar possíveis crimes de guerra na Ucrânia. (ANSA).

Saiba mais