Itália: Boca de urna aponta vitória do ‘sim’ nos 5 referendos

ROMA, 12 JUN (ANSA) – A boca de urna do consórcio Opinio Italia, publicada pela emissora RAI, mostra que os italianos votaram “sim” nos cinco referendos em votação neste domingo (12), com percentuais que variaram entre 52% e 71%. No entanto, com base nos dados divulgados na última parcial do Ministério do Interior, a afluência estava baixíssima nas urnas e é possível que nenhum dos pleitos obtenha os 50% de quórum necessários.

(ANSA).