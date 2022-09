Itália bate Romênia e se classifica para Copa do Mundo feminina

admin3 06/09/2022 - 16:20 Compartilhe

ROMA, 6 SET (ANSA) – A seleção italiana derrotou nesta terça-feira (6), por 2 a 0, a Romênia no Estádio Paolo Mazza, em Ferrara, em jogo válido pelas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo feminina.







A Itália abriu o placar aos 29 minutos do primeiro tempo, com Valentina Giacinti, e consolidou a vitória na etapa final, com Lisa Boattin.

Com o resultado, as italianas somaram 27 pontos na liderança do Grupo G e conquistaram sua segunda classificação consecutiva para o Mundial.

“Estou muito feliz pelas meninas. É a primeira vez na nossa história que nos classificamos para dois mundiais consecutivos e porque sabemos o quanto é importante para as jogadoras e para o movimento. Para elas, participar de uma competição semelhante é fantástica”, comemorou a treinadora da seleção italiana, Milena Bertolini, aos microfones da RaiSport, no pós-jogo.

Segundo Bertolini, a classificação “também é uma forma de redenção após o Campeonato Europeu e as lágrimas de muitos jogadores são um sinal disso”.

Em julho passado, a seleção italiana foi derrotada pela Bélgica e não conseguiu avançar às quartas de final da Eurocopa. (ANSA)