Itália bate Macedônia do Norte (5-2) e fica a um empate da Euro 2024

A Itália deu um passo importante rumo à Eurocopa de 2024 nesta sexta-feira (17), ao derrotar a Macedônia do Norte por 5 a 2, em Roma, pela penúltima rodada do Grupo C das Eliminatórias para o torneio continental.

Com este resultado, a ‘Azzurra’ precisará de pelo menos um empate na próxima segunda-feira (20), contra a Ucrânia, em Leverkusen (Alemanha), para se garantir na Euro do ano que vem.

Matteo Darmian (17′) e Federico Chiesa (41′ e 45’+2) abriram vantagem para os italianos no primeiro tempo. Depois do intervalo, a Macedônia do norte diminuiu com dois gols de Jani Atasanov (52′ e 74′), mas Giacomo Raspadori (82′) e Stephan El Shaarawy (90’+2) deram tranquilidade aos ‘tifosi’.

“É uma grande noite, mas temos que continuar assim, tanto eu quanto a equipe”, declarou Chiesa após a partida.

“Acho que o resultado é merecido. Nosso objetivo é ir para a Eurocopa, a Itália deve estar na Alemanha no ano que vem. Com o que mostramos hoje, estaremos lá para vencer”, acrescentou o atacante da Juventus.

O placar poderia ter sido mais amplo, já que o ítalo-brasileiro Jorginho desperdiçou cobrança de pênalti no final do primeiro tempo (40′).

“Ele fez um grande jogo. A Itália venceu um jogo delicado. Eu disse a ele que ele iria marcar o próximo pênalti e ele respondeu que sim”, disse o técnico da seleção italiana, Luciano Spalletti, em defesa de Jorginho.

A vitória leva a Itália, atual campeã da Europa, à segunda posição do grupo, com os mesmos 13 pontos da Ucrânia, o que dá um ar de final para o duelo entre ambas as equipes na última rodada. A líder da chave é a Inglaterra (19 pontos), já classificada.

Uma vitória ou um empate contra os ucranianos classifica a ‘Azzurra’, enquanto uma derrota levaria o time a uma nova repescagem, uma condição que não traz boas recordações para os italianos, com derrotas traumáticas que deixaram a seleção de fora das Copas do Mundo de 2018 e 2022.

Nesse último caso, o algoz da Itália foi justamente a Macedônia do Norte, com uma vitória surpreendente por 1 a 0 em Palermo, nas semifinais da repescagem europeia para o Mundial do Catar.

