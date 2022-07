Itália bate Brasil e vence Liga da Nações de vôlei pela 1ª vez

SÃO PAULO, 17 JUL (ANSA) – A seleção italiana de vôlei feminino venceu neste domingo (17) o Brasil por 3 sets a 0, na Turquia, e conquistou o título da Liga das Nações pela primeira vez.

Atuais campeãs europeias, as italianas derrotaram a seleção brasileira com parciais 25/23, 25/22 e 25/22.

O grande destaque do jogo foi Paola Egonu, estrela em ascensão do vôlei feminino mundial que marcou 21 pontos na partida. A oposta de 23 anos é a maior pontuadora no ataque, no saque e no total da fase final da competição.

Já as italianas Caterina Bosetti, Anna Danesi, Elena Pietrini e Cristina Chirichella marcaram mais de sete pontos cada uma, lideradas pela levantadora Alessia Orro.

A seleção brasileira, comandada pelo técnico José Roberto Guimarães, ficou com a medalha de prata, terceira seguida na Liga das Nações, enquanto que a Sérvia garantiu o terceiro lugar após derrotar a Turquia mais cedo. (ANSA)