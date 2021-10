Itália bate Bélgica e conquista 3º lugar da Liga das Nações

ROMA, 10 OUT (ANSA) – Após perder a semifinal para a Espanha, a seleção italiana venceu a Bélgica, por 2 a 1, neste domingo (10), e conquistou o terceiro lugar da Liga das Nações.

Em uma partida bastante movimentada em Turim, na Arena Juventus, o time de Roberto Mancini conseguiu abrir o placar no primeiro minuto do segundo tempo, com um belo gol de Barella, após cobrança de escanteio.

Logo depois, os belgas tentaram pressionar os italianos, que conseguiram manter o controle da partida. Aos 17 minutos, Castagne acertou Chiesa na área, e o árbitro marcou um pênalti para a Itália. Berardi bateu forte de perna esquerda e ampliou o placar. Courtois chegou a encostar na bola, mas não conseguiu fazer a defesa.

A Bélgica conseguiu descontar com De Ketelaere, aos 40 minutos da etapa final. Após contra-ataque ligado por Courtois, De Bruyne deu um passe preciso para o jovem atacante. Com apenas 20 anos, ele entrou na área e, na saída de Donnarumma, tocou por entre as pernas do goleiro italiano.

Com o resultado, a atual campeã europeia ficou com o terceiro lugar da Liga das Nações, após perder a semifinal para a seleção espanhola. A derrota encerrou a invencibilidade de 37 jogos da Azzurra.

A final da competição será realizada entre a Espanha e França, no San Siro, neste domingo, às 15h45 (horário de Brasília).

(ANSA)

