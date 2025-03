Itália avança para retomar publicidade de bets no futebol

ROMA, 5 MAR (ANSA) – A Comissão de Cultura e Esporte do Senado da Itália aprovou nesta quarta-feira (5) a resolução do partido da premiê Giorgia Meloni que mira retomar a publicidade de casas de apostas no futebol do país.

A medida, que foi amplamente criticada pela oposição, tem como objetivo derrubar a proibição imposta em 2018 através do chamado “Decreto da Dignidade”, introduzido pelo Movimento 5 Estrelas (M5S) e assinado pelo então ministro do Trabalho, Luigi Di Maio.

O projeto atende ao pedido de instituições e clubes do futebol italiano de voltar ao passado, reabrindo uma nova fonte de receita que vem sendo explorada no resto do mundo, principalmente na Premier League.

A ideia é que uma parcela anual dos lucros das apostas esportivas seja destinada a um fundo para a construção de novos estádios e a modernização dos já existentes, bem como ao sistema da modalidade para promover eventos.

O texto pede ao governo italiano que “avalie a modificação” da lei, explicando que “a medida falhou amplamente em atender às expectativas do legislador, não se mostrando eficaz em conter fenômenos de dependência de jogos de azar, ao passo que, em vez disso, resultou em uma redução na receita dos clubes esportivos, o que penalizou o sistema de futebol italiano em comparação ao contexto europeu”. (ANSA).