Itália avalia realizar vacinação anti-Covid em discotecas

ROMA, 27 MAI (ANSA) – O governo italiano está avaliando a possibilidade de ampliar a campanha de vacinação contra o novo coronavírus Sars-CoV-2, incluindo boates e discotecas como pontos de imunização.

A medida foi anunciada nesta quinta-feira (27) como uma tentativa de realizar uma reabertura do setor de entretenimento em segurança e focar na vacinação do público jovem.

O comissário extraordinário para a pandemia, Francesco Figliuolo, enviou “para as avaliações pertinentes” um e-mail para as regiões e ao Comitê Técnico-Científico (CTS) “sobre a possível reabertura segura do setor do entretenimento de dança, em plena compatibilidade com a proteção de saúde dos usuários e trabalhadores”.

Segundo o comunicado, a ideia também é uma forma de “representar a vontade do próprio setor de poder contribuir ativamente para a campanha nacional de vacinação anti-Covid, com enfoque no setor juvenil”.

Nos últimos dias, a associação italiana que representa as empresas de entretenimento, Silb-Fipe, apresentou uma proposta para reabrir as boates e discotecas da Itália de forma segura durante o verão e exigir certificado de vacinação ou um teste negativo para Covid-19, além de aplicar imunizantes.

O presidente da Silb-Fipe, Maurizio Pasca, também defendeu o uso obrigatório de máscaras protetivas sem a necessidade de manter o distanciamento social.

A ideia prevê ainda que os proprietários das instalações exijam um certificado de vacinação ou um teste de Covid-19 e desinfetem os espaços continuamente. Além disso, os clientes seriam acompanhados com base em seus dados pessoais fornecidos no momento da compra da entrada online. (ANSA)

