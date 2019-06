Itália autoriza desembarque de 10 imigrantes do Sea Watch 3

ROMA, 15 JUN (ANSA) – O governo italiano autorizou neste sábado (15) o desembarque de 10 dos 53 migrantes a bordo do navio da ONG alemã Sea Watch, que navega no limite das águas territoriais italianas.

De acordo com as autoridades, a decisão diz respeito a sete pessoas que precisam de cuidados médicos e de três acompanhantes. Todos os migrantes serão transferidos para Lampedusa com um barco da Guarda Costeira. (ANSA)