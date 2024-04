Itália aumenta participação no Festival de Cannes

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 26/04/2024 - 14:50 Para compartilhar:

ROMA, 26 ABR (ANSA) – A presença da Itália no Festival de Cinema de Cannes, na França, aumentou com as participações de produções dos diretores Marco Bellocchio e Valeria Golino.

O longa “O Monstro na Primeira Página” (1972), de Bellocchio, mas em uma versão restaurada em 4k pela Fundação Cineteca de Bolonha, estará na seleção Cannes Classic do evento.

A atriz e diretora Golino, por sua vez, retornará para a cidade francesa pela adaptação do romance “A Arte da Alegria”, estrelado por Jasmine Trinca, Tecla Insolia e Valeria Bruni-Tedeschi. O primeiro episódio da série será exibido em Cannes e a italiana participará de um diálogo com o público.

Os trabalhos de Bellocchio e Golino serão acompanhados por “Parthenope”, do cineasta Paolo Sorrentino, que foi selecionado para disputar a Palma de Ouro na mostra competitiva da 77ª edição do festival.

A Itália também será representada no festival pelo filme “I dannati”, cujo título em inglês é “The Damned”, do diretor Roberto Minervini, na mostra paralela “Um certain regard”.

O evento em Cannes será realizado entre os dias 14 e 25 de maio. (ANSA).