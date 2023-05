Itália ativa mecanismo por chuvas, e UE deve enviar equipamentos

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 21/05/2023 - 14:02 Compartilhe

ROMA, 21 MAI (ANSA) – A Itália ativou o mecanismo da Defesa Civil da União Europeia para solicitar, em especial, equipamentos para bombeamento de água de alta capacidade.

Em resposta, a Comissão Europeia “já mobilizou as ofertas provenientes da Áustria, Bulgária, Alemanha, França, Polônia, Romênia, Eslovênia e Eslováquia para ajudar as autoridades italianas a fazer frente às grandes inundações” na Emilia-Romagna.

“O Centro Europeu de Coordenação às Respostas de Emergências está em constante contato com as autoridades italianas, que estão avaliando as ofertas, e a UE está pronta para fornecer mais ajuda se necessário”, diz a nota de Bruxelas. (ANSA).

