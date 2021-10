Itália atinge 80% de público-alvo totalmente vacinado

ROMA, 9 OUT (ANSA) – A Itália superou neste sábado (9) a marca de 80% de seu público-alvo totalmente vacinado contra o novo coronavírus.

De acordo com o Ministério da Saúde, 80,01% da população com 12 anos ou mais já tomou as duas doses da AstraZeneca, da Moderna ou da Pfizer ou a dose única da Janssen e concluiu o ciclo de imunização.

Em números absolutos, isso significa 43.215.224 pessoas totalmente vacinadas contra a Covid-19 na Itália.

Até o momento, segundo o Ministério da Saúde, foram aplicadas cerca de 86,17 milhões de doses no país. Ao todo, 45.724.019 cidadãos já tomaram pelo menos uma dose do imunizante, cerca de 84,66%, enquanto que 292.462 italianos (3,86%) receberam também a dose de reforço.

A campanha de imunização avançada derrubou os casos e óbitos diários por Covid na Itália, que registrou 2.748 contágios e 46 mortes neste sábado.

Segundo o Instituto Superior da Saúde (ISS), a curva da pandemia na Itália está muito controlada e continua caindo em todas as faixas etárias, apesar do risco de morte ser 13 vezes maior para idosos com mais de 80 anos não vacinados. (ANSA)

